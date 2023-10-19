Демонстранты бросали в полицейских камни и горючие жидкости.

В столице Германии Берлине палестинские демонстранты забросали полицейских камнями, горючими смесями, а также возводили баррикады, чтобы не допустить разгона протеста.

В результате столкновения арестованы 174 человек, которые призывали превратить район Нойкельн (район с большой арабской общиной) в "Газу". В отношении 65 их них будет проведено расследование, пишет Times Of Israel. Отмечается, что демонстранты проигнорировали запрет на такие собрания.

Среди демонстрантов-мужчин было распространено сообщение такого содержания: "превратить Нойкельн в сектор Газа. Сожгите все".

Видео дня

В ответ на призыв полиции разойтись, демонстранты на улицах выставили мусорные баки и препятствия, а в полицейскх полетели камни и пиротехника, что побудило полицию применить водометы.

Нападение ХАМАС на Израиль

Обострение арабо-израильского конфликта началось утром 7 октября. Тогда боевики ХАМАС вторглись на израильскую территорию, сопровождая это массивным ракетным ударом.

Боевики часами бесчинствовали в южных районах, убивая гражданских израильтян. В некоторых случаях были убиты целые семьи в своих домах. Около 200 человек всех возрастов, включая пожилых людей и малышей, были похищены и увезены в плен в сектор Газа. Их судьба остается неизвестной.

Вас также могут заинтересовать новости: