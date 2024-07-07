Ранее эти страны начали получать военную помощь от России.

Военные хунты африканских государств Нигер, Мали и Буркина-Фасо подписали договор о конфедерации, подчеркивая свою решимость дистанцироваться от военно-политического и экономического блока ECOWAS, который объединяет остальные страны региона. Об этом сообщает Reuters.

Военные захватили контроль над властью в этих государствах в течение 2020-2023 годов, после чего разорвали военные и дипломатические связи с другими странами региона и западными государствами. Вместо этого они начали быстро налаживать сотрудничество с Россией.

Оформление договора о создании конфедерации подтверждает отказ Нигера, Мали и Буркина-Фасо от членства в ECOWAS, который пытался убедить три страны вернуться к демократическому устройству.

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"Наши народы безвозвратно отвернулись от ECOWAS. Сегодня от нас зависит сделать Конфедерацию альтернативой любой искусственной региональной группе, построив ... сообщество, свободное от контроля иностранных государств", - заявил глава хунты Нигера генерал Абдурахаман Тиани.

В коммюнике, изданном после встречи, три страны заявили, что согласились координировать дипломатические действия, создать совместный инвестиционный банк и стабилизационный фонд, а также объединить свои ресурсы для создания проектов в стратегических секторах, включая добывающую промышленность, энергетику и сельское хозяйство.

Весной они уже договорились о создании объединенных вооруженных сил для противодействия исламистским повстанцам в регионе.

Запад теряет Африку

Как писал УНИАН, в апреле Россия отправила солдат в Нигер, откуда изгоняют американцев. В июле прошлого года военные совершили государственный переворот и свергли прозападного президента этой страны. Позже они потребовали от Запада вывести из страны свои контингенты, которые помогали бороться с исламистами в регионе.

Издание The Hill считает, что вынужденный вывод войск США из Нигера является серьезным поражением для вооруженных сил США в их борьбе с исламскими экстремистскими группировками в регионе Сахель Аналитики предупреждают, что ослабление присутствия США в Сахеле может создать условия для возрождения исламского экстремизма, подобного активизации ИГИЛ в 2014 году.

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