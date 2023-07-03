Вслед за Швецией и Финляндией со своим нейтралитетом может попрощаться и Австрия.

Австрия намерена присоединилась к инициативе European Sky Shield, направленной на создание общеевропейской системы ПВО. Это может стать первым серьезным нарушением австрийского военного нейтралитета со времен ВМВ, пишет Euractiv.

Австрия не входит в НАТО и, подобно Швейцарии, придерживается строгого военного нейтралитета. Но в субботу австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что Австрия должна присоединиться к общеевропейской системе ПВО, которая создается по инициативе Германии.

"Ситуация с [военными] угрозами резко обострилась из-за агрессивной войны России против Украины. Поэтому Австрия присоединится к европейской инициативе противовоздушной обороны Sky Shield", — сообщил Нехаммер.

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Это заявление уже вызвало недовольство со стороны австрийских ультраправых, которые обвинили правительство в нарушении военного нейтралитета страны.

Правительство же наоборот уверяет, что "Небесный щит" не нарушает нейтралитет, поскольку не является проектом непосредственно НАТО и не предусматривает создание военного союза. Как пояснил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, это всего лишь "сотрудничество ряда государств" в оборонной сфере.

В Минобороны Австрии сообщили, что в настоящее время уже ведутся переговоры об австрийском участии в проекте. На данный момент к инициативе уже присоединились 17 европейских стран НАТО. Но остальные пока не выразили желания участвовать в проекте. Среди таковых, в частности, оказалась и Франция, обладающая сильнейшей армией в Европе. В то же время Австрия может стать первой страной, не входящей в НАТО, которая присоединиться к European Sky Shield.

Ситуация с европейской обороной – последние новости

Западная пресса продолжает разоблачать ужасающее состояние европейских армий, не готовых к отражению возможной полномасштабной агрессии. Например, в июне стало известно, что во всей немецкой армии имеется около 20 тысяч артиллерийский снарядов калибра 155 мм, чего в лучшем случае хватит на несколько дней активных боев.

В настоящее время европейские страны пытаются исправить ситуацию в сфере обороны, но военная промышленность Европы, сильно деградировавшая после окончания холодной войны, не может справиться с заказами. Пока ситуацию спасает американский ВПК.

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