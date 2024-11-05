Обыски связаны с расследованием об умышленном уклонении от уплаты налогов и скрытой работой в организованной банде.

5 ноября французские и нидерландские власти провели обыски в штаб-квартирах американской компании Netflix в Париже и Амстердаме. Об этом сообщил французский судебный источник журналистам Politico.

Обыски являются частью предварительного расследования, которое было начато в ноябре 2022 года, отметили в издании. Тогда стриминговый сервис обвинили в умышленном уклонении от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами и скрытой работе в организованной банде.

По словам французских СМИ, обыск в Париже проводило Национальное агентство по борьбе с коррупцией и налоговыми правонарушениями в сопровождении сотрудников национальной прокуратуры.

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В Амстердаме обыск проводился местными правоохранителями в сотрудничестве с французскими коллегами и следователями, отметили в издании. Эти операции координировались через подразделение ЕС по судебному сотрудничеству Eurojust.

В издании напомнили, что Netflix попала под прицел французских и нидерландских правоохранителей из-за практики налоговой оптимизации. Компания декларировала свои продажи во Франции и в Нидерландах, после чего в Париже инициировали налоговую проверку, которая охватывает доходы с 2019 по 2021 год.

Netflix - другие новости

Ранее УНИАН писал, что в 2022 году стриминговый сервис Netflix приостановил работу в России. Причиной стало полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Кроме того, по оценкам Netflix, первый сезон сериала "Игра в кальмара" принес компании почти 900 миллионов долларов всего за месяц. Производство сериала стоило почти в 42 раза меньше.

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