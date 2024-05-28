Сейчас ЕС обучает украинских военных за пределами Украины и уже подготовлено более 50 тысяч украинских солдат.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил, что в Евросоюзе пока нет единодушного консенсуса относительно проведения подготовки украинских военных непосредственно на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС с участием министров обороны стран-членов ЕС.

Высокий представитель ЕС отметил, что Вооруженные силы Украины нуждаются в большей военной подготовке, потому что собираются мобилизовать больше солдат.

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"Наша тренировочная миссия была очень успешной. Миссией было подготовлено более 50 тысяч украинских солдат. И мы надеемся, что до конца лета мы подготовим 60 тысяч", - сообщил Боррель.

При этом, он сказал, что Евросоюзу надо адаптировать европейский потенциал и предложения по профессиональной подготовке военных к потребностям Украины.

"Мы вскоре определим новые цели. Растет консенсус относительно повышения уровня амбиций наших учебных возможностей. Но я не хочу отстаивать ни одной цифры, пока мы не убедимся, что нам удастся это выполнить", - сказал Боррель.

В то же время, по его словам, пока нет четкой европейской позиции относительно проведения части подготовки украинских солдат на территории Украины. Но этот вопрос обсуждался.

"В настоящее время нет консенсуса", - сказал Боррель.

Подготовка бойцов ВСУ - последние новости

20 мая председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун заявил, что США не имеют планов возвращать военных инструкторов в Украину для тренировочных миссий. Соответствующее решение о возвращении инструкторов может быть одобрено после завершения войны.

17 октября 2022 года Совет Евросоюза принял решение о создании миссии по предоставлению Украине военной помощи. В рамках миссии планируются индивидуальная, коллективная и специализированная подготовка украинских военнослужащих, в том числе бойцов Сил территориальной обороны.

В ЕС в рамках этой миссии сначала планировали провести обучение не менее 15 тыс. украинских военнослужащих, но это количество постоянно увеличивалось.

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