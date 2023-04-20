Яркую вспышку видели на пограничье.

Яркие вспышки, которые ночью 19 апреля фиксировали в небе над украинской столицей, также видели в Беларуси.

По информации беларуского издания "Флагшток", жители страны видели необычное явление около 22:00 часов.

О яркой вспышке сообщали жители пограничных Гомеля (в направлении юга) и Мозыря (на юго-восточном направлении). Эффект был заметен около трех секунд.

Видео дня

Событие попало на запись автомобильного видеорегистратора. Видео было снято в Новобелицком районе Гомеля.

Вспышки над Киевом - что известно

Вечером среды, 19 апреля, в небе над Киевом заметили вспышки. Сначала руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о работе сил противовоздушной обороны, но впоследствии он удалил сообщение и призвал ждать информацию от Воздушных сил. В ВС сообщили, что силы ПВО в момент вспышки не работали.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что причиной вспышек, вероятно, стало падение на землю спутника NASA. Однако быстро стало ясно, что это не так. Как сообщили в NASA, спутник находится на орбите и не входил в атмосферу Земли.

В украинском Главном центре специального контроля в конце концов сообщили, что инцидент, вероятно, был связан со входом космического тела в плотные слои атмосферы.

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