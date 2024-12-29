К счастью, все 182 человека на борту, включая пассажиров и членов экипажа, в результате инцидента не пострадали.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Осло Торп Сандефьорд в Норвегии. Причиной инцидента стал сбой гидравлики, пишет SR.

Рейс, который вылетел из аэропорта Осло в Амстердам, был направлен в аэропорт Сандефьорд, расположенный примерно в 110 километрах к югу от Осло. Несмотря на то, что самолет благополучно приземлился, он потерял контроль во время развертывания и вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, остановившись на мягкой траве возле рулежной дорожки.

К счастью, все 182 человека на борту, включая пассажиров и членов экипажа, в результате инцидента не пострадали.

"Во время взлета рейса KL1204 из Осло с пунктом назначения Амстердам этим вечером (28.12) был слышен громкий шум. Было решено направить в аэропорт Сандефьорд. После посадки Boeing 737 на небольшой скорости вылетел за пределы взлетной полосы на траву. Все 176 пассажиров и 6 членов экипажа невредимы и находятся под опекой. Обстоятельства инцидента выясняются", - говорится в сообщении авиакомпании.

После аварийной посадки пассажиры были безопасно эвакуированы из самолета с помощью мобильных лестниц, поскольку спасатели быстро прибыли на место происшествия. Сейчас власти оказывают поддержку и помощь путешественникам и экипажу.

Другие авиакатастрофы

Как сообщал УНИАН, в Южной Корее потерпел крушение пассажирский самолет Jeju Air. Во время посадки в международном аэропорту города Муан на юго-западе страны авиалайнер самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и взорвался.

Financial Times пишет, что в результате авиакатастрофы погиб по меньшей мере 151 человек.

В то же время в Канаде пассажирский самолет загорелся во время жесткой посадки в аэропорту Галифакса. Инцидент произошел с лайнером компании Air Canada, аэропорт временно закрыли, пассажиров эвакуировали без пострадавших.

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