Мотивы Путина очевидны, но зачем эта затея Киму - вопрос значительно сложнее.

Использование северокорейских военных может существенно усилить Россию, которая несет тяжелые потери в Украине. Однако не меньше от этого соглашения, очевидно, получает и Северная Корея. Британская The Telegraph назвала шесть вероятных причин, почему Пхеньян решил вмешаться в европейскую войну.

Изначально Ким Чен Ын поставлял Владимиру Путину боеприпасы. Однако отправка тысяч военных это поворотный момент, который знаменует кардинальные изменения в балансе сил. Альянс между Россией и Северной Кореей повлияет на глобальную безопасность, пишет издание. Однако, каким будет это влияние, зависит от помощи, которую Москва предоставит Пхеньяну в ответ.

В общем The Telegraph называет шесть возможных причин, которые побудили Кима отправить своих солдат на войну в Европе:

Видео дня

Финансовый мотив . Ким отчаянно нуждается в иностранной валюте, чтобы удержать свой режим на плаву. Северная Корея уже давно отправляет гражданских работников в Россию зарабатывать деньги. Теперь в ход пошли "заробитчане" в военной форме. Международное признание . Ким жаждет статуса лидера влиятельного государства, а не местечкового "сумасшедшего деспота". Это развертывание войск в Европе выводит его на мировую арену. Реальный боевой опыт . Армия Северной Кореи огромна, насчитывает 1,2 миллиона военнослужащих. Но она вообще не имеет боевого опыта современной войны. Участие в боях в Украине может дать корейцам непосредственный опыт работы с беспилотниками, радиоэлектронной борьбой, ракетами и бронетехникой на современном поле боя. Этот опыт может быть использован в противостоянии с Южной Кореей. Помощь в модернизации армии. Армия КНДР устарела не только морально, но и технически. В оплату за "пушечное мясо" для фронта Северная Корея может попросить Россию о помощи в технической модернизации ее сухопутных сил. Получение стратегических технологий . Многие аналитики считают, что Ким будет просить у Путина не беспилотники и современные пушки, а технологии космических спутников и атомных подводных лодок. А возможно, и это самое худшее, - технологии межконтинентальных баллистических ракет, которые могут дотянуться до любой точки в США. Реальные гарантии безопасности . Вероятно, Пхеньяну нужен военный союз с Россией как таковой - ведь он работает в обе стороны. Сегодня КНДР помогает Кремлю в Украине. Теперь Ким будет уверен, что в случае угрозы для его режима завтра уже Москва придет ему на помощь так же. Например, в случае войны с Южной Кореей.

Северная Корея вступает в войну: последние новости

Как писал УНИАН, президент Зеленский мягко упрекнул Запад из-за ожидаемого прибытия северокорейских войск на фронт в Украину. По его словам, это следствие недостаточной решительности западной поддержки Украины.

По данным The New York Times, до 28 октября Россия планирует накопить в Курской области 5000 элитных солдат КНДР. Пока что корейские солдаты не вступали в бой, но ждать этого уже недолго.

Вас также могут заинтересовать новости: