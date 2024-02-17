Украина "героически борется против этой брутальности", сказала вице-президент США.

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис отметила, что новость о смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального - это подтверждение того, что президент России Владимир Путин "брутальный". Такое мнение она выразила во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Вчера мы услышали новость о том, что умер Алексей Навальный. Я встретилась с его женой Юлией. Я выразила свое отвращение по этому поводу", - рассказала Харрис.

Она добавила, что Навальный "выступал против коррупции и автократии, он выступал за правду".

Видео дня

"Новость о его смерти - это подтверждение того, что Путин брутальный. И именно поэтому нам необходимо продолжать поддерживать Украину. Украина борется героически против этой брутальности", - сказала вице-президент США.

Навальный - что известно о смерти

Как сообщал УНИАН, 16 февраля стало известно, что Навальный умер в российской колонии. Как сообщили в российские Федеральной службе исполнения наказаний, политику внезапно стало плохо после прогулки. Медики не смогли его реанимировать.

Впоследствии пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков обвинил Запад в "безумных заявлениях" относительно смерти Навального. По его словам, никаких доказательств против России относительно смерти политика нет.

Reuters со ссылкой на сотрудника морга российского города Салехард сообщило, что тела Навального в этом морге нет.

Так, его тело не прибыло в единственный морг в Салехарде, городе недалеко от тюремной колонии, где умер политик.

В то же время его пресс-секретарь Кира Ярмыш подтвердила изданию, что Навальный мертв, ссылаясь на официальное сообщение, присланное матери Навального Людмиле, и требовала немедленно передать его тело семье.

По словам Ярмыш, другому адвокату Навального, приехавшему в Салехард, сообщили, что "причина смерти Алексея не установлена, была взята повторная гистологическая экспертиза".

Вас также могут заинтересовать новости: