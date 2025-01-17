Речь идет о патрульном самолете Atlantique 2.

Российские военные засветили радаром зенитного ракетного комплекса С400 самолет НАТО, патрулировавший международное воздушное пространство над Балтийским морем.

Об этом в микроблоге X сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. По его словам, французский морской патрульный самолет Atlantique 2 стал объектом запугивания со стороны России - его засветили радаром управления огнем:

"Эти агрессивные действия России неприемлемы. Наши вооруженные силы будут продолжать действовать для защиты свободы навигации в международном воздушном и морском пространствах".

НАТО патрулирует Балтийское море

Как известно, в конце 2024 года между Финляндией и Эстонией вышел из строя подводный энергокабель. В причастности к аварии обвинили связанный с российским "теневым флотом" нефтяной танкер.

Видео дня

После этого в Североатлантическом Альянсе приняли решение усилить свое военное присутствие в Балтийском море. Известно, что Швеция должна предоставить для этой миссии до трех военных кораблей.

Вас также могут заинтересовать новости: