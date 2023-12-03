По словам Столтенберга, победа Путина стала бы не только трагедией для Украины, но и представляла бы опасность для остальных союзников.

НАТО должно быть готово к плохим новостям с украинского фронта, поскольку война все еще продолжается.

"Войны развиваются поэтапно", - сказал Столтенберг в интервью немецкой телекомпании ARD. "Мы должны поддерживать Украину как в хорошие, так и в плохие времена", - добавил он.

"Мы также должны быть готовы к плохим новостям", - отметил генсек НАТО, при этом не уточняя, что он имеет ввиду.

Как отмечает издане, заявления генсека прозвучали на фоне дебатов западных союзников по поводу боеприпасов и финансовой помощи Украине, и того, что Кремль увеличивает численность войск.

Хотя линия фронта остается без изменений, ВСУ применили крылатые ракеты по Черноморскому флоту РФ и нанесли ущерб глубоко на российской территории.

"Это большие победы, даже несмотря на то, что они не смогли сдвинуть линию фронта", - оценил Столтенберг.

Он призвал членов НАТО нарастить производство боеприпасов, посетовав на раздробленность европейской оборонной промышленности. "Мы не можем работать так тесно, как следовало бы", - сказал он, призывая правительства выйти за рамки своих национальных интересов и увидеть общую картину.

По словам Столтенберга, победа Путина стала бы не только трагедией для Украины, но и представляла бы опасность для остальных союзников. "Чем больше мы будем поддерживать Украину, тем быстрее закончится война", - заключил генсек.

Столтенберг и война в Украине

Генсек НАТО 29 ноября заявил, что число убитых и раненых российских военных в Украине превысило отметку в 300 тыс. По его словам, Россия также понесла значительные потери в виде сотен самолетов и тысяч танков. В связи с этим Столтенберг заявил, что у Путина высокий порог терпимости к потерям и выступил с резким предупреждением.

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