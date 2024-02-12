Тревожные заявления политика посеяли настоящую тревогу среди европейских лидеров.

Несколько недель назад круг европейских политических лидеров, высокопоставленных дипломатов и внешнеполитических советников собрался на частный ужин. Они обсуждали последние скандальные заявления вероятного будущего президента США Дональда Трампа относительно будущего НАТО.

Как сообщает The Times, учитывая последние события в Украине и США, настроение за столом было достаточно мрачным. Один высокопоставленный министр ошеломил гостей вопросом: "Это так наступает конец Европы?"

Министр этим вопросом кратко подытожил последние заявления Дональда Трампа, в частности о том, что США не встанут на защиту своих союзников по НАТО. Скандальный кандидат в президенты США также сказал, что будет "поощрять" Россию атаковать членов НАТО, которые не тратят достаточно средств на собственную оборону. Реакция в европейских столицах развернулась на двух уровнях .

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Первый и самый очевидный - это настоящий ужас.

Центральным пунктом НАТО является статья 5 о взаимной обороне. Без железной гарантии этого обещания со стороны американцев европейцы не смогут сдержать вероятное российское вторжение.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на комментарии Трампа с упреком:"любые предположения о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывают всю нашу безопасность, включая безопасность США".

Второй - тревожный звонок.

Второй вид реакции, однако, заключается в том, чтобы серьезно, но не буквально воспринимать беззаботное игнорирование Трампом 75-летней американской дипломатии: как ужасно неуклюжий, но необходимый тревожный звонок.

"В конце концов, многие европейские лидеры признают, что он, в общем, прав. Оборонные бюджеты по всему континенту значительно выросли со времен последнего президентства Трампа, но они еще не близки к тому, что им нужно, если Европа хочет взять на себя основную ответственность за свою собственную оборону. Это структурный императив, который будет актуальным независимо от того, кто окажется в Белом доме в начале следующего года", - пишет издание.

Заявления Трампа станут катализатором планов на случай непредвиденных обстоятельств, которые европейские правительства уже осуществляют на случай победы республиканцев на выборах в США в ноябре. Это кажется очень реальной и очень тревожной вероятностью.

Некоторая надежда возлагается на таких лидеров, как президент Польши Дуда и премьер-министр Италии Джорджия Мэлони, которые могут построить или восстановить рабочие отношения с Трампом на основе их политических общих позиций.

В конце концов, встанет вопрос денег. Германия уже надеется, что сможет выделить на оборону 2% ВВП. Однако теперь официальные лица в Берлине обеспокоены тем, что даже 3-4% может быть недостаточно, если Трамп одержит победу.

Последние заявления Трампа

Во время предвыборного митинга в Южной Каролине кандидат в президенты США заявил, что НАТО было "разгромлено", пока он не пришел в Белый дом и не заставил членов альянса "платить".

Он также сказал, что лидер одной из европейских стран спросил у него, будут ли США защищать его страну в случае нападения России. На это Трамп, по его же собственным словам, ответил, что "скажет России делать все, что они хотят" со странами, которые недостаточно тратят на свою оборону.

На это заявление уже отреагировали в том числе и в администрации Байдена. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал слова Трампа "ужасны и беспочвенны", подчеркивая, что подобное "поощрение вторжений со стороны убийственных режимов" несет прямую угрозу национальной безопасности США.

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