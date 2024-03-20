Анонсировано заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству в Дели в ближайшее время.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как сообщил глава государства в Telegram, во время разговора он поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за гуманитарную помощь и активное участие представителей Индии во встречах на уровне советников.

"Для нас важно, чтобы Индия приняла участие и в инаугурационном Саммите мира, подготовка к которому проходит в Швейцарии. Обсудили развитие двусторонних отношений, одним из элементов которого должна стать встреча команд и заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству в Дели в ближайшее время", - отметил Зеленский.

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По его словам, Украина заинтересована в усилении торгово-экономических отношений с Индией, в частности в аграрном экспорте, в сотрудничестве в авиационной отрасли и торговле фармацевтической и промышленной продукцией.

"Также Украина будет приветствовать возвращение индийских студентов в украинские учебные заведения", - отметил президент.

В свою очередь российские СМИ со ссылкой на Кремль пишут, что сегодня премьер Индии Моди по телефону поздравил Владимира Путина с "победой на выборах".

В Кремле говорят, что "лидеры двух стран обсудили ситуацию по Украине и двусторонние отношения".

Как пишут РИА-Новости, "Кремль отмечает, что разговор прошел в теплом и дружеском ключе".

Индия и война против Украины - последние новости

Индия пытается вернуть своих граждан с войны против Украины. Так, правительство Индии ведет работу по возвращению обманутых индусов из России, заявили Financial Times в министерстве иностранных дел. Речь идет об около 20 гражданах Индии, которые оказались в составе российской армии на линии фронта в Украине. Их семьи заявили, что мужчин заманили на войну под ложным предлогом.

Перед тем, 24 февраля 2024 года, стало известно, что представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал призвал российские власти "досрочно освободить" индийцев, которые работали вспомогательным персоналом в российской армии.

Известно, что как и Китай, Индия отказалась вводить санкции против России, но на словах очень беспокоится из-за страданий гражданских украинцев. Индия формально призывает Киев и Москву к переговорам, не требуя вывода захватнических войск из Украины.

На международной арене Индия публично призывает мир сосредоточиться на проблемах бедности и "отойти" от войны в Украине.

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