Финляндия будет продолжать поддерживать Украину до ее победы в войне, развязанной РФ.

Пока для Финляндии не исходит непосредственной угрозы от России, но она является непредсказуемой. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, пишет Yle.

"Надо быть готовым к тому, что Россия может стать агрессивной и непредсказуемой", - заявил глава правительства.

Орпо подчеркнул, что Финляндия будет продолжать поддерживать Украину до ее победы в войне, развязанной РФ. Он отметил, что несмотря на некоторые "признаки усталости", такую же позицию занимают Европа в частности и Запад в целом.

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"Война в Украине длится уже два года. Поддержка Украины со стороны финнов за это время не упала. Этот показатель один из самых высоких в Европе", - отметил премьер.

Финляндия и Россия - новости

Как сообщал УНИАН, Россия начала обустраивать военные базы возле границы с Финляндией. В частности, ангары для обслуживания и хранения техники появились на территории гарнизона Алакуртти. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен считает, что такие изменения не представляют угрозы для страны.

Тем временем, глава МИД Финляндии Элина Валтонен сомневается, что РФ может стать демократическим государством, даже если кресло президента перейдет от Владимира Путина кому-то другому. Она отметила, что "без Путина" в России все может быть "даже хуже".

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