По крайней мере 16 депутатов Европарламента давали комментарии пророссийскому изданию "Голос Европы", созданному Виктором Медведчуком.

По крайней мере 16 депутатов Европейского парламента сотрудничали с российской пропагандой и озвучивали удобные для Кремля нарративы. Об этом пишет издание Politico, проанализировав 50 видео на YouTube-канале "Голос Европы".

"Голос Европы" (Voice of Europe) - англоязычное информационное агентство, которое чешские и бельгийские власти в марте назвали прикрытием для российской пропаганды и дезинформации. Власти Чехии наложили санкции на двух руководителей "Голоса Европы", один из которых - давний друг российского лидера Владимира Путина, бывший украинский олигарх Виктор Медведчук.

"Если это война цивилизаций, я надеюсь, что цивилизация в Украине проиграет. Лучший способ достичь мира - это заставить украинцев сдаться", - сказал Марсель де Граафф, нидерландский ультраправый законодатель, на студийных дебатах, устроенных "Голосом Европы".

Видео дня

Еще один ультраправый политик - Максимилиан Кра из Германии - настаивал во время дебатов, что "Украина должна стать демилитаризованной буферной зоной".

Тьери Мариани из Национального объединения Франции обвинил ЕС в том, что он спровоцировал вторжение России в Украину, подписав торговое соглашение с Украиной в 2014 году. "Некоторые страны просто хотят уничтожить Россию, что, во-первых, невозможно и не в интересах наших стран", - сказал Мариани.

Как отмечает Politico, все европарламентарии, которые засветились на "Голосе Европы", принадлежали к крайне правым партиям. В комментариях канала эти политики отвергали перспективу вступления Украины в ЕС, обвиняли Украину в начале войны, говорили об уровне коррупции в Украине, требовали немедленных мирных переговоров, выступали против поставок оружия в Украину.

На текущий момент YouTube удалил с канала "Голос Европы" почти все видео из-за манипулятивного контента. Однако учетная запись на платформе X все еще работает. Также работает и англоязычный сайт Voice of Europe, где почти все материалы так или иначе касаются российско-украинской войны.

Российская пропаганда на Западе: последние новости

Как писал УНИАН, двое проукраинских конгрессменов-республиканцев, Майк Тернер и Майк Маккол, заявили, что пророссийская пропаганда проникла в мысли некоторых членов Конгресса США. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что эти слова на самом деле еще преуменьшают проблему российского влияния в таких демократических странах, как США.

Также мы рассказывали, что российские интернет-тролли целенаправленно разжигали антиукраинские настроения в США, пропагандировали американский изоляционизм, нагнетали страх перед безопасностью границ США и пытались усилить экономическую и расовую напряженность в США.

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