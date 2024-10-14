Над Сирией 'засветился' российский разведчик Ан-30: таких всего четыре

Россия продолжает использовать редкий тип разведывательных самолетов, таких как Ан-30, чей полет в современных условиях является неожиданностью.

В социальных сетях появилось видео полета разведывательного самолета Ан-30 из состава ВКС России в небе над Сирией. Кадры сняты в районе города Идлиб, к западу от Алеппо.

Этот самолет выполнял очередной полет на фоне сообщений о возможном наступлении сирийской оппозиции в направлении Алеппо. Видео свидетельствует о том, что Россия продолжает использовать редкий тип разведывательных самолетов, таких как Ан-30, чей полет в современных условиях является неожиданностью.

На вооружении ВКС России остается всего четыре самолета Ан-30, тогда как разведывательных Су-24МР - около полусотни. В течение лета 2024 года неоднократно сообщалось об "опасном сближении" самолетов западных стран с российскими Ан-30 во время полетов над Сирией, однако только сейчас удалось зафиксировать этот самолет на видео.

Видео дня

Как пишет Defense Express, особенность Ан-30 заключается в том, что это самолет для аэрофотосъемки, что требует прямого пролета над целью, что возможно только при отсутствии систем противовоздушной обороны. Именно поэтому россияне используют эти самолеты только в сирийском воздушном пространстве, где вероятных угроз для них нет.

Основные характеристики Ан-30:

длина фюзеляжа: 24,26 м, размах крыльев: 29,02 м;

максимальная взлетная масса: 23 тонны, масса фотоаппаратуры: 650 кг;

максимальная скорость: 540 км/ч;

дальность полета: 1240 км;

экипаж: 6 человек + 1 оператор.

Другие новости об Ан-30

Ранее российский разведывательный самолет АН-30 нарушил воздушные границы Дании и Швеции. Министерства иностранных дел стран вызвали послов РФ в Копенгагене и Стокгольме.

А летом 2022 года самолет Ан-30 исчез с радаров при попытке совершить посадку в аэропорту "Оленек" (Якутия).

Вас также могут заинтересовать новости: