В пятницу, 24 марта, над Черным морем зафиксировали пролет британского разведывательного самолета Boeing RC-135.
Как свидетельствуют данные сервиса Flightradar, сейчас британский самолет находится в западной части Черного моря. Его сопровождают два британских истребителя Eurofighter Typhoon.
В минобороны Британии пока никак не комментировали такой шаг. Однако пролет британских самолетов в международном воздушном пространстве над Черным морем произошел на фоне инцидента со сбиванием Россией американского дрона-разведчика.
Сбивание БПЛА MQ-9 Reaper: что известно
14 марта российский истребитель Су-27 сбил американский дрон-разведчик MQ-9 Reaper в небе над черноморской акваторией. Впоследствии в сети появился ролик-фрагмент события: на нем видно, что на беспилотник несколько раз сбросили топливо, после чего российский истребитель пошел на таран.
Путинская так называемая Z-армия впоследствии показала видео, на котором с помощью робота пытается достать из моря обломки американского дрона. В то же время в США уверяют, что приложили усилия, чтобы в руки россиян не попала секретная информация.