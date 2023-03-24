Британцы такой шаг никак не комментируют.

В пятницу, 24 марта, над Черным морем зафиксировали пролет британского разведывательного самолета Boeing RC-135.

Как свидетельствуют данные сервиса Flightradar, сейчас британский самолет находится в западной части Черного моря. Его сопровождают два британских истребителя Eurofighter Typhoon.

В минобороны Британии пока никак не комментировали такой шаг. Однако пролет британских самолетов в международном воздушном пространстве над Черным морем произошел на фоне инцидента со сбиванием Россией американского дрона-разведчика.

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Сбивание БПЛА MQ-9 Reaper: что известно

14 марта российский истребитель Су-27 сбил американский дрон-разведчик MQ-9 Reaper в небе над черноморской акваторией. Впоследствии в сети появился ролик-фрагмент события: на нем видно, что на беспилотник несколько раз сбросили топливо, после чего российский истребитель пошел на таран.

Путинская так называемая Z-армия впоследствии показала видео, на котором с помощью робота пытается достать из моря обломки американского дрона. В то же время в США уверяют, что приложили усилия, чтобы в руки россиян не попала секретная информация.

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