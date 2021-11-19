По меньшей мере 10 человек пострадали.

По меньшей мере 10 человек пострадали в результате взрыва на базе канадских вооруженных сил Комокс.

Один из пострадавших получил серьезные ранения, пишет CBC.

Военные охарактеризовали взрыв как "значительный". По словам представителя базы, капитана Брэда Литтла, он произошел в жилом здании, которое закрыли на ремонт.

Сам Литтл в тот момент находился в своем офисе через улицу. Взрыв оказался достаточно сильным, чтобы часть потолка офисного здания прогнулась.

Читайте также90-летней россиянке платили пенсию "билетами банка приколов"Неподалеку от места взрыва расположена авиация базы, однако ни самолеты, ни другие объекты аэродрома не пострадали.

На место были отправлены несколько машин скорой помощи, в том числе санитарная авиация с бригадой интенсивной терапии. Шести пациентам оказали помощь в медпункте военной базы и троих доставили в больницу в стабильном состоянии. Еще один пациент в тяжелом состоянии был доставлен в больницу по воздуху бригадой интенсивной терапии.

Военные пока не называют причину взрыва.

Как сообщал УНИАН, ранее на военной базе в Экваториальной Гвинее прогремели взрывы - не менее 15 человек погибли. А в Казахстане произошли взрывы на складе боеприпасов: более 30 людей получили ранения.

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Автор: Катерина Комолова