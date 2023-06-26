Обращение к россиянам из-за мятежа Пригожина Путин зачитывал почти безэмоционально, говорит эксперт.

Мятеж ЧВК "Вагнера" уже получил страницу в"Википедии". Там пошагово расписали информацию о мятеже Евгения Пригожина, из-за которого Путин записал срочное видеообращение к своему народу.

Что необычного в поведении диктатора заметили психологи и эксперты, Путин был бункерный или ненастоящий, о чем свидетельствовала его мимика - обо всем этом рассказал кандидат психологических наук, эксперт-профайлер Дмитрий Попов в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

"Тот, кто выдавал себя за Путина, потому что это, на мой взгляд, двойник, тот же двойник, который был недавно на Петербургском экономическом форуме. А бункерный вариант был с военкорами, это два разных человека", - говорит Попов.

Он заметил, что обращение к россиянам из-за мятежа Пригожина Путин зачитывал почти безэмоционально. Эмоции, по словам профайлера, появились лишь тогда, когда президент РФ начал говорить о предательстве.

"Только в этот момент была эмоция агрессии и эмоция неприятия происходящего... Можно говорить, что это было пренебрежение и отвращение. Но этот Путин он читал равномерно, без эмоциональных всплесков... То, что он стоит, было сделано для того, чтобы повысить цену этого выступления, передать то, что он очень обеспокоен", - анализирует кандидат психологических наук.

Кроме того, он дал характеристику поведению Пригожина в дни мятежа в России. Эксперт отметил, что главарь "Вагнера" не умеет играть, он - настоящий. "Именно этим он и "берет" рядового россиянина. Он был очень уверен в себе, он знал, на что идет...", - считает Попов.

Чем закончился мятеж Пригожина в России

После обвинений в адрес Минобороны РФ в обстреле позиций ЧВК "Вагнера" ее глава Евгений Пригожин пошел на Ростов, где взял под контроль со своими наемниками все военные объекты. Он хотел идти на Москву, если Шойгу и Герасимов с ним не встретятся.

Позже на это отреагировал президент РФ Владимир Путин, записав обращение к россиянам и назвав организованный Пригожиным мятеж "предательством"и "ударом в спину".

Вечером 24 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, во время которых было решено: "вагнеровцы" возвращаются в полевые лагеря, с главаря "Вагнера" снимают обвинения, а сам он едет в Беларусь.

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