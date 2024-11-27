Пропаганда хочет, чтобы США были как можно больше разделены внутри и не воспринимали реальную информацию.

Американские военные осведомлены в том, как россияне издеваются над населением стран, в которые вторгаются, в частности, в Афганистане, Ираке и в Украине. В то же время большая часть населения Соединенных Штатов находится под влиянием российской пропаганды. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал снайпер морской пехоты США, доброволец Международного легиона Мэтью Сэмпсон.

По его словам, он прибыл в Украину потому, что хочет помочь служить другим, поделиться знаниями.

"Вот почему я вступил в Вооруженные силы Соединенных Штатов 20 лет назад. И это то, что всегда у меня резонировало - как я могу использовать свой опыт для того, чтобы помочь другим в наилучший возможный способ. Я мало что знал об Украине три года назад, когда началось полномасштабное вторжение. Но, что такое Россия, мы были осведомлены, знали, что это наш враг", - рассказал военный.

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Он уточнил, что имеет опыт службы в Афганистане и Ираке, где провел почти 2 тысячи дней как охранник посольства. Как добавил Сэмпсон, он видел, что делают россияне, когда вторгаются в другую страну, особенно, с гражданскими лицами.

"Как для них нормально - совершить массовые убийства. Мы видели эти преступления здесь, в Украине, и в Афганистане. Мы видели как они вели геноцидную войну. Мы видели, какие ужасные вещи совершили россияне, когда были в Афганистане. Но я считаю, что прибыть сюда и защищать украинский народ - мой долг. И я использую мои умения, свой опыт на поле боя для того, чтобы помочь вам", - подчеркнул морпех.

В то же время, по его словам, российская пропаганда пытается влиять на американское общество и подрывать помощь США для Украины.

"Пропаганда хочет, чтобы Соединенные Штаты были как можно больше разделены внутри и чтобы не воспринимали реально фактологическую информацию. Многие, кто не знает что здесь даже война происходит - это не так часто в новостях появляется. Американцы говорят, что мы много денег тратим здесь (на Украину - УНИАН) и нам надо тратить эти деньги на нашу инфраструктуру, на южную границу, на американский бюджет. Но у нас есть деньги и на то, и на другое", - говорит Сэмпсон.

Он объясняет, что на самом деле большинство пакетов помощи, которые идут для Украины, это не "наличные. Это деньги, которые идут американцам - компаниям, рабочим, которые изготавливают оружие, оборудование.

"И американское правительство имеет возможность пожертвовать до 60 млрд долларов в этом пакете помощи Украине. Это не все американцы понимают и это надо им объяснять", - говорит военный.

Морпех отмечает, что Россия пытается использовать эту неосведомленность жителей США и является проблемой дезинформация, которая вбрасывается пропагандистами. Также военный пояснил, что проблемой является большая географическая удаленность Украины от США.

"Я слышал даже от американских ветеранов, мол, у нас нет общей границы с РФ. Это украинская проблема, а не наша", - рассказал снайпер.

Война в Украине - иностранные добровольцы

Напомним, командир "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили рассказал, что мотивация бойцов этого формирования воевать в Украине заключается в том, что Грузия является зеркальным отражением того, что происходит сейчас в нашем государстве. По его словам, в Грузии это уже было трижды и, к сожалению, Грузия не смогла обратить внимание мирового сообщества, из-за своих маленьких размеров, небольшого количества населения и геополитической локации. На Грузию не обратили внимания, даже начали обвинять в том, что она напала на Россию и получила за это ответ.

Как ранее рассказывал УНИАН, в Интернациональном легионе, который воюет против российских оккупантов на стороне Украины, много французов, которые даже создали своеобразную зашифрованную радиосвязь - вместо того, чтобы говорить на русском или английском, они говорят на французском, чтобы россияне не могли их понять.

"В Интернациональном легионе есть много бывших членов Французского иностранного легиона, и даже если они не являются французами по национальности - будь то бразильцы, американцы, азиаты, например японцы, - в конце концов они говорят на французском", - отметил французский военный эксперт, консультант по вопросам воздушной обороны и аэронавтики Ксавье Тительман.

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