Самодельное "судно" заметила береговая охрана США в сотне километров от побережья.

Береговая охрана США арестовала мужчину, который пытался пересечь Атлантический океан с помощью огромного самодельного "колеса для хомяка". Об этом сообщает Sky News.

Житель штата Флорида, 44-летний Реза Балучи планировал добраться до Лондона. Береговая охрана США заметила его 26 августа примерно в 110 километрах от побережья соседнего с Флоридой штата Джорджия.

Охранники морской границы решили, что импровизированная лодка была "явно опасной", ведь держалась на плаву с помощью буев и проволоки. Поэтому путешественника пытались уговорить вернуться на сушу, но господин Балучи отказывался сойти со своего "судна" в течение трех дней.

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Как указано в судебных документах, с которыми ознакомились журналисты, Балучи уверял офицеров береговой охраны, что его судно имеет официальную регистрацию во Флориде, но так и не смог показать соответствующий документ. Также, пока продолжались переговоры, Балучи показывал офицерам два 30-сантиметровых ножа и уверял, что убьет себя, если его попытаются силой снять с "судна".

Однако этим дело не ограничилось. На следующий день, 27 августа, г-н Балучи начал угрожать "взорвать себя". При этом он держал в руках какие-то провода, что заставило береговую охрану воспринимать ситуацию серьезно. На следующие сутки горе-путешественник признался, что блефовал.

Наконец 29 августа офицерам удалось снять господина Балучи с "судна". Но добраться до суши береговые охранники и их пленник смогли только 1 сентября.

Отмечается, что это далеко не первая попытка господина Балучи пересечь океан на самодельных плавсредствах. Подобные инциденты имели место по крайней мере трижды – в 2014, 2016 и 2021 годах (смотри главное фото). Тогда тоже путешествие прервала береговая охрана США.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как пилот был вынужден развернуть самолет из-за одного пассажира, который "потерял контроль над кишечником". Экипаж сообщил диспетчерской службе, что беспорядок распространился "повсюду" и самолет охватила "биологическая угроза".

Впрочем, не все путешествия заканчиваются так неудачно. На днях мы рассказывали, что в Сингапуре запустили новый "блиц"-круиз продолжительностью всего 2,5 часа. Изюминкой этого туристического путешествия является возможность взять с собой кота на лайнер.

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