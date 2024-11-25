Военный эксперт объяснил, есть ли такая вероятность и чего вообще можно ожидать от Путина.

Кремлевский диктатор Владимир Путин вряд ли может позволить себе удар по Европе в случае, если мир не отреагирует на использованием ним баллистической ракеты "Орешник" по Днепру, так как это будет для него лишней угрозой, считает военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, Путин прекрасно осознает, что ЕС имеет противоракетную оборону, что является весовым преимуществом.

"У западных стран всегда было преимущество перед Советским союзом, перед РФ - именно в системах противоракетной обороны. Россияне всегда по этому поводу комплексовали. Например, Patriot могут сбивать даже самые современные российские ракеты, хотя казалось, что эти системы старые", - заявил он в интервью УНИАН.

Ступак добавил, что из-за этого Россия осознает, что не может "просто так атаковать и уничтожить что-то" на территории Европы. Однако остается вопрос — чем, в свою очередь, готовы отвечать европейцы на агрессию оккупантов.

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Кроме того, Путин теоретически может использовать ядерное оружие. Вероятность этого выше нуля, считает эксперт, но использование ракеты "Орешник" он видит в качестве "жеста отчаяния".

"Это была попытка хоть что-то сделать, хоть как-то дотянуться до "Южмаша", чтобы остановить украинское производство", - подчеркнул он. И отметил, что Китай серьезно относится к вопросу об использовании ядерного вопроса и требует от России не переходить к таким шагам.

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Ранее УНИАН сообщал, что такие ракеты могут выпускаться в количестве не больше нескольких единиц в год. Все упирается в мощность завода-производителя, считает авиаэксперт Валерий Романенко.

Кроме того, посол Украины в Бразилии Андрей Мельник считает, что Украина может получить усиленную поддержку от европейских стран в ответ на удар ракетой "Орешник".

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