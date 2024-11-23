По мнению Мельника, надо применить всю креативность и дипломатическое искусство, которое у нас есть, чтобы убедить Трампа.

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник считает, что европейские страны могут усилить поддержку Украины на фоне испытания Россией в боевых условиях новой баллистической ракеты "Орешник".

По его мнению, они также так отреагируют на заявления президента Владимира Путина о праве РФ применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют стрелять своей по российским объектам.

"Думаю, уже будет действовать элементарный страх, потому что все же до последнего времени, особенно в Германии, и это до сих пор так, думали, надеялись, что это война, которая затрагивает только Украину. Сейчас я так понимаю, что у многих, особенно после очередных заявлений того же Путина и всех остальных они реально боятся. Они сейчас начали бояться", - заявил Мельник в интервью Радио Свобода.

Видео дня

Посол убежден, что элемент применения нового типа оружия против Украины Россией можно использовать также в переговорах с новой администрацией США. Он пояснил:

"Надо применить всю креативность и дипломатическое искусство, которое у нас есть, чтобы убедить лично президента Дональда Трампа, что из-за увеличения военной поддержки Киеву с первых же дней президентства, из-за жестких проявлений силы в отношении России, Путина, особенно на фоне того, что вы видели сейчас - использование интерконтинентальных ракет впервые вообще за всю историю, - что только это может помочь новому президенту и, конечно, нам, создать предпосылки для справедливого и длительного мира".

Удар ракетой "Орешник" - последние новости

Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что после того, как из РФ на территории Украины прилетела межконтинентальная баллистическая ракета, возможности о чем-то договариваться с российскими властями "обнуляются".

По его словам, во время удара по Днепру российские оккупанты не использовали "Орешник", а РФ атаковала классическим межконтинентальным баллистическим оружием.

Вас также могут заинтересовать новости: