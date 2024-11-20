Финские подразделения делятся опытом ведения боевых действий в арктических условиях с британцами вблизи российской границы.

Британские войска готовятся к войне в лесах при -20°C. Своим опытом с британцами делятся финны, пишет The Times.

"Если вы потеете, вы умрете", - такое предупреждение финский командир дал британским солдатам, которые проходили тренировку для ведения боевых действий в замерзших лесах вблизи российской границы.

Стоя на снегу с автоматом RK 62 M1 на груди, лейтенант Олли Таскинен объяснил, что промокнуть при температуре -20°C на северном фронте НАТО было гораздо опаснее, чем контакт с российскими войсками.

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"Вы, наверное, слышали о Зимней войне в 1940-х годах, когда Финляндия выдержала полномасштабное советское вторжение. Подразделения, которые атаковали Финляндию с востока, не были готовы к боям в холодных условиях. Поэтому их самым большим врагом стало замерзание", - сказал он.

На военной базе в лесах Киелинуппу, в самом сердце Лапландии, где войска НАТО тренируются выживать в суровых природных условиях, ключом к выживанию является оставаться сухим. "Старые методы работают лучше всего", - отметил Таскинен. Одним из таких методов является то, что огнестрельное оружие не должно нагреваться: его надо держать все время замороженным. По словам командира, "если вы занесете его внутрь, весь снег и лед растает и попадет в ствол, а когда вы выйдете на улицу, оно снова замерзнет. Оставьте ее на улице или в палатке, где холодно". Также важны простые советы, как например, положить газету под носки в ботинках, чтобы "забрать влагу с ваших ног", а также постоянная смена слоев одежды.

Скандинавская природа, с ее жестокими условиями, не имеет аналогов для большинства военных НАТО. Однако теперь, когда Финляндия стала членом альянса, британские, американские, французские и шведские солдаты осваивают специализированные навыки для защиты ее ледяной границы. "Лесные бои - это наша специализация", - сказал Таскинен. "Я отдаю предпочтение лесу. Бронетехнике трудно двигаться через эти леса, поэтому нам проще воевать. И еще, в лесах земля неровная, здесь много холмов и скал, что дает нам естественное прикрытие. Мы обучаем пехоту передвигаться по этим лесам на лыжах и снегоходах, чтобы они могли быстро перемещаться".

Среди сотен британских солдат, которые получали обучение от финнов, был сержант связи Иэн Блумфилд из 4/73 батареи 5 Королевской артиллерии, специализирующейся на разведке и тайном наблюдении. Подразделение осуществляет патрули из четырех-шести человек на линию фронта и глубоко в тылу врага ночью, используя очки ночного видения. Их задача - отслеживать цели и передавать разведывательные данные командирам, которые координируют удары артиллерии или беспилотников. "Большинство батарей делают то же самое, но мы специализируемся на выполнении этой работы в глубоком тылу врага. Они проникают незаметно, обустраивают наблюдательный пункт, остаются столько, сколько нужно, а затем отступают", - говорит Блумфилд.

Чтобы оставаться незамеченными, они двигаются ночью, под покровом темноты, учитывая местность, говорит военный.

"Они умеют очень хорошо скрывать свои следы - остатки, которые могут выдать их пребывание. На снегу это очень трудно сделать". Блумфилд рассказал, что его подразделение обменивалось опытом с финскими коллегами, которых он назвал "специалистами по холодной погоде":

"Это их среда, они привыкли к таким условиям. Если стоять на месте больше часа... это совсем другой холод. Минус 2°C, минус 3°C, как в Уэльсе, - это не то же самое, что минус 2°C или 3°C здесь. Здесь тебя морозит до костей".

Вооруженным силам НАТО пришлось учиться функционировать без стандартных инструментов, таких как GPS, которые не всегда работают в этих условиях. Обычно солдаты используют компасы как резервные устройства, но и они не всегда эффективны из-за естественного железа в земле, которое мешает магнитам.

Зато финские силы учили солдат ориентироваться в лесу, используя только природные ориентиры.

Возможная война НАТО против РФ: что надо знать

Информацию о возможной войне между НАТО и РФ первыми опубликовали журналисты Bild. Ссылаясь на секретные материалы Бундесвера, издание опубликовало возможный сценарий, по которому РФ начнет подготовку для атаки на альянс в 2024 году. А боевые действия "неизбежно" начнутся в 2025-м.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также отмечал, что странам-членам НАТО стоит готовиться к возможному вторжению России.

The Washington Post предупреждает, что в Кремле полны оптимизма и уверенности, что смогут успешно противостоять Западу, наладив тесные экономические и дипломатические связи с Китаем и странами Глобального юга.

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