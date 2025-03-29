Сенатор, возглавлявший республиканцев на протяжении почти 20 лет, вновь выступил с критикой Трампа.

Бывший лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл предупредил, что американские переговорщики, пытающиеся завершить войну в Украине, могут привести к ситуации, когда "Россия победит, а Америка проиграет", если согласятся на сделку, обеспечивающую лишь "иллюзорный мир".

Макконнелл высказался в ответ на недавние события, включая публичный выговор президента США Дональда Трампа в адрес президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме и заявление Кремля о том, что внешнеполитический разворот администрации Трампа в отношении войны "в значительной степени совпадает с нашим видением", пишет The Hill.

"Когда американские чиновники добиваются расположения противника за счет союзников. Когда они насмехаются над нашими друзьями, чтобы впечатлить врага. Они демонстрируют свое позорное невежество", — отметил он.

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По словам Макконнелла, если США не изменит свой курс, то их ждет исход с заголовком о "победе России и проигрыше Америки".

"Иллюзорный мир, который подрывает доверие к Америке, оставляет Украину под угрозой, ослабляет наши союзы и вдохновляет наших врагов", — предупредил он. К тому же, экс-лидер республиканцев в Сенате напомнил о ситуации накануне Второй мировой войны. Тогда мир тоже пытался умиротворить Гитлера.

И вновь подчеркнул, что отправка военной помощи Украине обходится США значительно дешевле, чем втягивание в войну в Европе. Макконнелл также усомнился в том, что советники Трампа действительно привержены военному сдерживанию и принципу "мира через силу".

"Слишком многие, кто говорит эти слова – особенно среди советников президента – не готовы мобилизовать ресурсы и национальную волю, которые для этого требуются", — добавил Макконнелл.

Другие новости в контексте отношений США-Украина

Ранее УНИАН сообщал, что у Трампа окончательно отвергли "мир за 24 часа" и озвучили новую стратегию. Теперь Белый Дом обещает добиваться мира в Украине "столько, сколько будет нужно". Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио во время общения с прессой.

Кроме того, новая сделка о недрах стала очередной попыткой Трампа унизить Украину. Украинские чиновники уже осудили требования США, которые выходят далеко за рамки соглашения, заключенного в прошлом месяце, назвав их "отвратительными"

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