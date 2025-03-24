Представитель британского премьер-министра отказался прямо комментировать заявление спецпосланника президента США.

В канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера отказались прямо отвечать спецпосланнику президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу, который недавно назвал план британского лидера по отправке миротворцев в Украину "позерством". Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что представитель британского премьер-министра отказался прямо комментировать заявление Уиткоффа, отметив, что "Стармер подробно объяснил, почему он работает над планом создания "коалиции желающих" для поддержки Украины, и почему любое мирное соглашение требует военного подкрепления".

Когда же представителя спросили, обсуждал ли Стармер слова Виткоффа во время вчерашнего телефонного разговора с Трампом, он ответил, что основной темой была экономическая сделка.

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"Мы сосредоточены на результатах. Премьер-министр абсолютно четко объяснил роль "коалиции желающих" и ее ценность. Именно поэтому на этой неделе мы проводим три дня детального оперативного планирования. Премьер-министр сосредоточен на достижении правильного результата для Украины. Происходит регулярное взаимодействие с президентом Трампом для этой цели, и мы имеем общее видение с президентом Трампом по установлению прочного мира в Украине", - отметил спикер.

План Стармера по миротворцам и реакция на него Виткоффа

Как сообщал ранее УНИАН, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон сформировали "коалицию желающих", к которой присоединились более 30 стран. Многие из них объявили о готовности отправить свои миротворческие войска для контроля над соблюдением режима прекращения огня в Украине, если он будет объявлен. На недавней встрече "коалиции желающих" обсуждались планы создания миротворческих сил численностью более 10 000 военнослужащих.

Однако спецпосланник президента США Стив Уиткофф отверг план премьер-министра Великобритании по миротворческой миссии для контроля над режимом прекращения огня в Украине. В интервью журналисту Такеру Карлсону он назвал план Стармера "позерством", который основывается на "упрощенном" представлении европейских лидеров о том, что "все мы должны быть похожи" на бывшего премьера Британии Уинстона Черчилля.

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