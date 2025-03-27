В частности, войска Греции не будут действовать на территории России.

Греция может принять участие в возможной миротворческой миссии в Украине после завершения войны. Тем не менее есть несколько условий для того, чтобы страна согласилась отправить свои войска, пишет Kathimerini.

Отмечается, что во время сегодняшнего саммита "коалиции желающих" в Париже премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подтвердит, что его страна готова участвовать в миротворческой миссии.

В издании поделились, что Афины выдвинули три условия для отправки своих миротворцев в Украину:

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Греция будет участвовать в миссии только после официального прекращения огня в Украине;

войска Греции не будут действовать на территории России;

если РФ нарушит режим прекращения огня, войска Греции будут немедленно выведены из Украины.

В издании подчеркнули, что Греция рассматривает развертывание своих войсках в рамках миротворческой миссии под наблюдением Организации Объединенных Наций, а не Европейского Союза, как многие страны Европы.

Журналисты добавили, что пока неясно, какой будет роль Греции в миротворческой миссии. Рассматриваются сухопутное развертывание войск или военно-морское участие в Черном море.

В издании считают, что развертывание миротворцев в Украине не предусматривает коллективной защиты иностранных войск, что вызывает беспокойство относительно потенциальных жертв в спорных регионах. Место развертывания будет иметь решающее значение в этом вопросе.

Миротворцы в Украине - важные новости

Ранее в The Associated Press писали, что во Франции рассматривается вариант развертывания миротворческих сил в центральной части Украины. Они могут быть сосредоточены вдоль реки Днепр.

Кроме того, президент Франции Эманюэль Макрон рассказал, как поступят миротворцы в случае нового нападения РФ. Он отметил, что миротворцы могут обучать украинских военных, обеспечивать логистику, а также станут сигналом Кремлю.

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