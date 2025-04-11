Член Атлантического совета считает, что союзники Украины не будут обращать внимания на Путина.

Франция и Великобритания готовы ввести свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии, и российскому диктатору Владимиру Путину эти страны не запугать. Такое заявление в эфире КИЕВ24 сделал председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк.

"Британию и Францию не запугать. Они зайдут, независимо от позиции Путина", - сказал он.

По словам Романюка, европейские союзники введут свои войска по запросу законно избранной власти Украины и выполнят свою миссию, которая будет осуществляться на основании двусторонних соглашений с Украиной.

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"Они не будут обращать внимания на Путина. Путин, безусловно, боится этого. Он пытался всячески избегать этого. И, возможно, сейчас он наезжает на ухо Уиткоффу (представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф - УНИАН), мол, пусть Трамп запретит войскам Европы входить в Украину", - добавил он.

Романюк подчеркнул, что сам Трамп ранее заявлял, что возложит миссию по вводу миротворческих сил в Украину на Европу.

"Британию не запугать, они не боятся Путина, Макрон заявил то же самое. Путин пытался запугать ядерным оружием Францию, намекая, что у них один из самых больших ядерных потенциалов. Макрон четко и однозначно заявил Путину: "не забывайте, что мы также ядерное государство, и наше ядерное оружие в прекрасной физической форме", - подытожил он.

Поездка спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Россию

Как писал УНИАН, 11 апреля стало известно, что представитель Трампа отправился в Россию на встречу с Путиным. Это будет уже третья их встреча.

Уиткофф находится в Санкт-Петербурге. Сначала он встретился с руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

В Кремле подтвердили, что Путин встретится со спецпосланником Трампа. По словам пресс-секретаря Путина, от переговоров, на которых будет обсуждаться "украинское урегулирование", не стоит ждать прорывов.

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