Хакан Фидан отметил, что справедливое решение войны предусматривает сохранение территориальной целостности Украины.

В войне России против Украины обе стороны устали от конфликта, и это может привести к возникновению "новой ситуации" в следующем году. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью газете Hürriyet.

"Усталость обеих сторон может привести к новой ситуации в 2025 году. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал он.

Фидан отметил, что Турция продолжает поиск точек соприкосновения между Россией и Украиной, при этом обе стороны не хотят быть проигравшими в этом конфликте.

Видео дня

Он добавил, что у Турции "особые отношения с обеими сторонами конфликта", и она выслушивает обе стороны одинаково, при этом готова озвучивать "горькую правду".

"Справедливое решение войны должно быть в рамках территориальной целостности Украины", - подчеркнул глава МИД Турции.

Конец войны в Украине - новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что прии условии полного и быстрого воплощеня плана победы у Украины есть все шансы закончить войну в 2025 году.

При этом, как писало издание NYT, по мнению американских военных и разведчиков, у Украины достаточно солдат, чтобы сражаться еще от шести до 12 месяцев. После этого, по его словам, страна столкнется с острой нехваткой людей.

Вас также могут заинтересовать новости: