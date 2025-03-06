По словам премьер-министра Британии, союзники должны поставить Украину в более сильную позицию.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что было бы "большой ошибкой" просто ждать мирного соглашения. По его словам, важно продолжать работать над достижением длительного мира, цитирует The Telegraph.

Стармер подчеркнул, что мир должен гарантировать, что "Украина будет суверенной, способной принимать собственные решения, а также безопасной, то есть такой, где мы не просто прекратим боевые действия".

"Между тем, мы должны поставить Украину в как можно более сильную позицию. Мы не знаем, будет ли соглашение... Было бы большой ошибкой думать, что все, что нам нужно делать, это ждать соглашения сейчас", - подчеркнул он.

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Мирные переговоры по окончанию войны в Украине - последние новости

Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко позвал Зеленского, Трампа и Путина на мирные переговоры в Минск. По его словам, нужно "договариваться", мол, за Зеленским, "каким бы он ни был", "стоит большая часть украинского общества".

В то же время посол Великобритании в США Питер Мандельсон заявил, что его страна готова давить на Путина относительно переговоров между Украиной и РФ. Он отметил, что Великобритания должна создать обстоятельства, при которых на Путина будет оказываться достаточное давление, чтобы заставить его сесть за стол переговоров.

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