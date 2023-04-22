Пол Йонсон отметил, что нельзя зацикливаться на дискуссиях, как проводить закупки.

Швеция прилагает усилия, чтобы предоставить Украине до 1 миллиона артиллерийских снарядов в течение одного года. Страны ЕС решают задачу по наращиванию производства снарядов.

"Предложение поступило от Эстонии несколько месяцев назад, и на встрече 20 марта этого года мы решили, что оно будет реализовываться. Конечно, время имеет значение, и мы не можем зацикливаться на дискуссиях о том, как мы будем осуществлять закупки", - заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью РБК-Украина.

По его словам, нужно убедиться, что у Евросоюза хватит промышленных мощностей для закупки и производства снарядов в достаточном количестве.

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"Я думаю, что многие из нас имеют веские причины подумать как о стратегии ВПК, так и о том, что мы можем сделать, чтобы нарастить производство артиллерийских снарядов. У меня позавчера была встреча с еврокомиссаром Бретоном (комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон - УНИАН), он был в Швеции, он ездит по многим странам, и я приветствую это. Он путешествует по Европе, чтобы увидеть производство, поговорить с представителями отрасли, и мы готовы сделать все необходимое, чтобы нарастить производство. Дело не только в механизме закупок, но и в наращивании производственных мощностей", - подытожил министр.

Миллион снарядов для Украины - что известно

В марте Европейский союз одобрили поставку Украине миллиона снарядов 155 мм калибра в течение года. К проекту присоединились более 20 стран ЕС. Общая сумма выделенных средств составила 2 миллиарда евро.

При этом Франция настаивает на расширении производственных мощностей, а Польша считает, что закупку нужно вести з пределами ЕС, чтобы снаряды попали в Украину как можно быстрее.

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