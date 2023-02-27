Состояние Билл Экмана, чей прадед эмигрировал в Соединенные Штаты из Украины, оценивается в 3,5 миллиарда долларов.

Управляющий хедж-фондом-миллиардером Билл Экман пообещал выделить 3,25 миллиона долларов на покупку более дюжины машин скорой помощи для Украины.

Пожертвование Акмана покроет покупку 15 специально оборудованных машин скорой помощи Toyota 4x4 Land Cruiser и расходы на их эксплуатацию на передовой, написал инвестор Уитни Тилсон, который входит в консультативный совет благотворительной организации Акмана, Pershing Square Foundation, сообщает Reuters.

"Этим утром я позавтракал со своим приятелем по колледжу Биллом Экманом, провел его по прилагаемой слайд-презентации, которую я составил о своей миссии "скорая помощь для Украины", и тут же он согласился пожертвовать 3,25 миллиона долларов", - написал Тилсон в электронном письме.

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Хедж-фонд Экмана Pershing Square Capital Management управляет активами примерно на 16 миллиардов долларов.

Связаться с пресс-секретарем Акмана для комментариев не удалось. Тилсон не сразу ответил на запрос о комментарии.

Тилсон возглавил усилия по закупке машин скорой помощи для Украины, которые будут эксплуатироваться группой гуманитарной помощи MOAS (Оффшорная станция помощи мигрантам), базирующейся на Мальте.

Land Cruiser стоит примерно 116 000 долларов каждый и поставляется с расширенной крышей, которая позволяет медицинскому персоналу вставать, когда они лечат пациентов.

По данным Forbes, состояние Экмана, чей прадед эмигрировал в Соединенные Штаты из Украины, оценивается в 3,5 миллиарда долларов. Экман и его жена, Нери Оксман, пообещали отдать большую часть своего состояния и поддержали самые разные дела.

Финансовая помощь Украине от меценатов

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный задонатил на армию 1 миллион долларов. Эти средства он получил в наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца.

Музыкант и композитор DOOM Мик Гордон пожертвовал свой гонорар на помощь украинцам, пострадавшим от полномасштабной войны РФ против нашей страны.

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