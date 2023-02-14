Музыкант призвал людей помогать Украине и осудил кровавую агрессию Путина.

Музыкант и композитор DOOM Мик Гордон, который записал саундтрек к скандальной игре Atomic Heart, пожертвовал свой гонорар на помощь украинцам, пострадавшим от полномасштабной войны РФ против нашей страны.

О своем решении он написал в Instagram. Деньги Гордон решил перевести австралийскому Красному Кресту, который направит их на помощь украинцам.

Музыкант отметил, что мир должен продолжать поддерживать Украину. Гордон призвал своих фанатов помогать украинцам и жертвовать деньги, если у них есть такая возможность.

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Помимо этого, Гордон отметил, что понравилось сотрудничать с разработчиками российской студии Mundfish, которые создавали игру Atomic Heart. Он поблагодарил их за сотрудничество и добавил, что ждет релиза игры. Он состоится уже скоро, 21 февраля.

Скандал вокруг игры Atomic Heart - что известно

Шутер Atomic Heart создавала российская студия Mundfish. Разработчики долго молчали о полномасштабной войне РФ против Украину, а когда наконец-то решили выразить свою позицию, угодили в скандал. Они не назвали РФ страной-агрессором и заявили, что выступают за мир и против насилия.

Геймеры со всего мира осудили разработчиков студии, среди инвесторов которой есть российская корпорация "Газпром", напрямую финансирующая полномасштабную войну. Помимо этого стало известно, что создатели Atomic Heart из России могут отсылать данные пользователей в ФСБ и другие госорганы. Игру Atomic Heart призывают бойкотировать.

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