Фигура первого президента СССР была неоднозначной и противоречивой.

Со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева закончилась эпоха постсоветского периода. Его фигура была неоднозначна и часто противоречива.

Об этом пишет юрист и бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера в Facebook.

По его словам, к положительным сторонам политики Горбачева можно отнести:

Відео дня:

процессы демократизации СССР;

освобождение политических диссидентов;

первые ростки гласности и свободы слова;

первые относительно свободные выборы в представительные органы власти;

ядерная разрядка между СССР и США;

вывод оккупационных советских войск из Афганистана;

падение Берлинской стены и объединение Германии;

распад Организации Варшавского Договора;

свободные выборы в контролируемых ранее Кремлем государствах Восточной Европы.

При этом он отметил, что к очевидным минусам Горбачева можно отнести:

первомайскую демонстрацию в Киеве в 1986 году, через несколько дней после взрыва на Чернобыльской АЭС;

подавление силовыми методами движения к независимости Литвы, Грузии, других бывших союзных республик;

поддержка агрессии РФ против Украины.

"На мой взгляд, Горбачев сыграл более негативную роль в отношении Украины, чем Ельцин, однако более положительную, чем все советские вожди-предшественники вместе взятые. У меня сегодня нет ни сострадания, ни радости. Это только исторический факт, который произошел", - подытожил Магера.

Смерть Михаила Горбачева - что известно

30 августа 92-м году умер первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. По данным российских Telegram-каналов, накануне смерти Горбачев приехал в больницу на процедуру гемодиализ. У него были проблемы с почками.

В свою очередь Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен написала, что Горбачев - лидер, которого уважали и которому доверяли.

Кроме того, отреагировал на смерть Горбачева и президент США Джо Байден. Он отметил, что последний лидер Советского Союза рискнул карьерой ради "другого будущего".

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