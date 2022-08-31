Со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева закончилась эпоха постсоветского периода. Его фигура была неоднозначна и часто противоречива.
Об этом пишет юрист и бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера в Facebook.
По его словам, к положительным сторонам политики Горбачева можно отнести:
- процессы демократизации СССР;
- освобождение политических диссидентов;
- первые ростки гласности и свободы слова;
- первые относительно свободные выборы в представительные органы власти;
- ядерная разрядка между СССР и США;
- вывод оккупационных советских войск из Афганистана;
- падение Берлинской стены и объединение Германии;
- распад Организации Варшавского Договора;
- свободные выборы в контролируемых ранее Кремлем государствах Восточной Европы.
При этом он отметил, что к очевидным минусам Горбачева можно отнести:
- первомайскую демонстрацию в Киеве в 1986 году, через несколько дней после взрыва на Чернобыльской АЭС;
- подавление силовыми методами движения к независимости Литвы, Грузии, других бывших союзных республик;
- поддержка агрессии РФ против Украины.
"На мой взгляд, Горбачев сыграл более негативную роль в отношении Украины, чем Ельцин, однако более положительную, чем все советские вожди-предшественники вместе взятые. У меня сегодня нет ни сострадания, ни радости. Это только исторический факт, который произошел", - подытожил Магера.
Смерть Михаила Горбачева - что известно
30 августа 92-м году умер первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. По данным российских Telegram-каналов, накануне смерти Горбачев приехал в больницу на процедуру гемодиализ. У него были проблемы с почками.
В свою очередь Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен написала, что Горбачев - лидер, которого уважали и которому доверяли.
Кроме того, отреагировал на смерть Горбачева и президент США Джо Байден. Он отметил, что последний лидер Советского Союза рискнул карьерой ради "другого будущего".