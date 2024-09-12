В МИД отметили, что украинская сторона надеется, что Монголия сделает действенные шаги для восстановления конструктивного характера традиционно дружественных украинско-монгольских отношений.

Министерство иностранных дел Украины объявило демарш Монголии в связи с визитом президента РФ Владимира Путина.

"12 сентября МИД Украины объявило демарш монгольской стороне в ходе встречи с Генеральным директором департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг, которая прибыла в Киев из Улан-Батора по вызову украинской стороны", - заявили в МИД.

В заявлении отмечается, что до монгольской стороны доведено глубокое разочарование Украины отказом Монголии как страной-подписанткой Римского статута выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина во время его пребывания на территории страны.

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"Украина не оставит такие действия без должной реакции. Принятое Монголией решение будет учтено в дальнейшей политике по развитию двусторонних отношений с Монголией и при выработке позиции Украины по поддержке этой страны в международных форматах", - сказано в ноте.

В МИД отметили, что украинская сторона надеется, что Монголия предпримет действенные шаги для восстановления конструктивного характера традиционно дружественных украинско-монгольских отношений, что отвечает интересам обоих государств.

Визит Путина в Монголию - детали

В Монголии объяснили решение не арестовывать Путина во время его визита в страну 2-3 сентября. В частности, представитель монгольского правительства заявил, что Монголия оказалась в энергетической зависимости, что затрудняет возможность заключения Путина по ордеру МУС за военные преступления в Украине.

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что Монголии придется объяснить Гааге, почему она не арестовала Путина во время его визита в страну.

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