Прошлое утро у корейских пограничников выдалось несколько необычным.

Военный катер Южной Кореи открыл предупредительный огонь в сторону северокорейского патрульного катера, который пересек демаркационную линию в Желтом море. Об этом пишет nknews.org.

Согласно заявлению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, инцидент произошел около 11 утра по местному времени в субботу.

"Северокорейское судно пересекло морскую демаркационную линию в Желтом море недалеко от самого западного южнокорейского острова Пэннён, после чего южнокорейский корабль произвел предупредительные выстрелы", – говорится в сообщении.

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Об ответной реакции северокорейских военных ничего не сообщается. Однако известно, что во время инцидента южнокорейский катер столкнулся с китайским рыболовным судном. Утверждается, что всему виной плохая видимость. В результате столкновения было несколько пострадавших среди южнокорейских военных.

Напряженность на Корейском полуострове

С начала апреля Северная Корея прекратила контакты с Южной Кореей по специальной межправительственной линии, созданной для оперативного обмена мнениями и предупреждения инцидентов. В Сеуле опасаются, что Пхеньян готовит какие-то провокации.

На этой неделе КНДР провела испытательный пуск баллистической ракеты. Она упала в Японском море, что спровоцировало острую негативную реакцию в Южной Корее и Японии.

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