Варшава считает, что Кремль не хочет прекращать войну.

В Польше заявили, что российские обстрелы Украины свидетельствуют о том, что Москва стремится к продолжению войны, а не заключению мира.

Так Министерство иностранных дел страны отреагировало на последний массированный обстрел, который российская оккупационная армия осуществила 6 апреля. В опубликованном в микроблоге X сообщении отмечается, что Польша решительно осуждает нападения Российской Федерации на Украину:

"Россия должна быть привлечена к ответственности за смерти украинцев и разрушение гражданской инфраструктуры. Последние действия Москвы демонстрируют, что ее целью является дальнейшая война, а не мир.

Обстрелы Украины

Напомним, после начала мирных переговоров, во время которых президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня на фронте, Россия только усилила террор Украины.

Видео дня

В ночь на 6 апреля оккупационные войска РФ осуществили массированную комбинированную атаку на территорию Украины, используя ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ, 6 крылатых ракет "Калибр", 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 40 ударных БпЛА типа "Shahed".

В результате обстрела в Киеве погиб один человек, еще трое получили ранения. Также сообщалось о разрушениях в украинских городах.

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