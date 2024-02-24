""Машина" Путина работает. Ситуация на границе Польши и Украины провоцирует антиукраинские настроения", - польский журналист Томек Вальчак

Польский журналист Томек Вальчак рассказал УНИАН, как ситуация на украинско-польской границе выглядит для поляков, насколько Кремль замешан в организации "протеста" и понимают ли в Польше, что война возможна и на их территории.

Томек, что происходит на украинско-польской границе? Какой эта ситуация видится полякам?

Вблизи все не так страшно, как может показаться украинцам. Да, есть проблемы с перевозкой продуктов из Украины через Польшу. Польские фермеры боятся, что ваши продукты слишком дешевые, с ними тяжело конкурировать и это повлияет на их доход.

Главное, Туск обратил внимание, что блокада угрожает поставкам гуманитарной, военной помощи. На государственном уровне говорится, что нельзя допустить, чтобы польско-украинская граница была заблокирована. Не знаю, как точно перевести на украинский, можно сказать, что это будет инфраструктура особого назначения. Это означает, что нельзя будет там протестовать, мешать работе пунктов пропуска. Наверное, уже полиция будет заботится о том, чтобы блокад не было. Такие сцены, как были последние дни, мы наблюдать не будем.

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Но протесты связаны не только с Украиной, но и политикой ЕС ("Зеленое соглашение" призвано остановить катастрофические изменения климата, но вместе с тем критически увеличивает затраты фермеров, – УНИАН).

Смешно, что фермеры протестуют против решений ЕС на тракторах, купленных за деньги Евросоюза. А не смешно то, что в протесты вмешивается Россия.

Намекаете, что Россия поддерживает беспорядки?

Идет мощный поток пропаганды и дезинформации. У протестующих появляются идиотские лозунги, типа, чтобы "Путин пришел и навел порядок". Был флаг Советского союза. Это при том, что советская символика в публичных местах запрещена! Нет таких дураков, которые бы ходили с флагом СССР по улицам польских городов. Очевидно, что это провокатор. Невозможно, чтобы нормальный поляк такое написал, нормальные люди так не думают. И нормальных намного больше, чем тех идиотов.

"Машина" Путина работает. Официально об этом не говорят, но я скажу: ситуация на границе провоцирует антиукраинские настроения. Они созревают в обществе. Есть риски, что в перспективе это может повлиять на отношение к украинцам, Украине. С другой стороны, Дональд Туск на пресс-конференции сказал, что мы будем всегда с Украиной, что в плане поддержки ничего не меняется. И Польша намерена поддерживать тех, кто протестует, решать их проблемы, например, заключать какие-то соглашения с Украиной об ограничении потока продуктов.

В Украине растет уверенность, что участники блокады – агенты Кремля, выходят на протест за рубли. Что в Польше об этом думают?

Я понимаю, о чем вы спрашиваете, но это не факт. Большинство этих людей действительно верит, что конкуренция со стороны украинских продуктов влияет на их доходы. В апреле прошлого года запретили поставку украинского зерна в Польшу. Его поток сильно уменьшился, и оно не должно оставаться у нас, но… но часть остается. Есть предприниматели, которые пользуются ситуацией. При всем этом, количество зерна, которое въезжает в Польшу, не настолько большое, чтобы вызвать падение цен. Протестующие это не скажут, но статистические данные говорят сами за себя.

В то же время, есть реальная проблема конкуренции между польскими и украинскими производителями продуктов. Война закончится, Украина присоединится к ЕС, но этот вопрос останется на долгие годы. В ЕС много законов которые нужно соблюдать, все намного строже чем в Украине. Сейчас ваши продукты дешевле, поэтому есть возмущение.

Тем не менее, видел информацию, что некоторые из протестующих действительно могут иметь связи с Россией…

Конечно, есть люди, которым то ли действительно заплатили, то ли они стали жертвами российской пропаганды. Их очень мало, но провокаторы есть. И есть политики, которые никакого влияния на политическую жизнь Польши не оказывают, поддержки избирателей у них нет, но они появляются на границе, чтобы разжечь конфликт.

Удастся ли россиянам усилить свои позиции, продвинуть свои месседжи, создать в Польше конфликт?

Россия не может создать конфликт в Польше, она не в силах его придумать и смодерировать. Но она использует уже существующие проблемы, конфликты, пытается их разжигать. Русский след во всем этом есть, но не доминирующий. Не Кремль придумал протест. Есть свои маргиналы, о них много говорится. Но я бы не обращал на них такое большое внимание. Они не являются большинством, даже хоть что-то определяющим меньшинством. Они маргиналы, которым, увы, удается разжигать эмоции.

Кроме этого, в соцсетях давно "работают" боты. Материалы, которые касаются войны в Украине, сразу их привлекают. Если только их читать, то создается впечатление, что большинство поляков так думают…

Россияне пытаются поменять отношение к украинцам. Но у них не получается. Я еще раз хочу подчеркнуть, что антиукраинских настроений в Польше нет. Не получается русским получить поддержку поляков. Под российским флагом у нас что-то делать невозможно - поляки ненавидят русских, ненавидят Россию.

Кажется очевидным, что ослабление поддержки Украины, конфликты между союзниками неизбежно приведут к боям уже в самой Европе. Что поляки думают о войне с РФ на своей земле?

Война казалась неизбежной два года назад. Тогда думали, что Россия не остановится в Украине и будет сражаться на территории НАТО. Страх был и среди политических элит, и среди всего польского общества. С того момента, как украинцы сумели защитить Независимость, выгнали русских из-под Киева, мнение поменялось - стали спокойней на это смотреть. Это не та тема, которую обсуждает общество. Появилось мнение, что, если уж и придется бороться с Россией, это не будет такой соперник, как мы ожидали.

Но среди политических элит появился консенсус, что нужно менять концепцию на уроне НАТО. И генералы, и политики говорили о том, что нельзя допустить Бучу в Польше. До того была стратегия: русские нападают, мы ждем наших союзников и отвоевываем все, что было оккупировано. Но, увидев варварство русских, пришлось меня концепцию. Невозможно отдавать русским ни метра территории. Это одно из самых важных изменений.

Во-вторых, мы поняли, что наша армия не до конца готова к обороне, что ПВО – одна из самых важнейших вещей и ее нужно придумывать заново. Вырос бюджет для армии, НАТОвская норма - 2% ВВП, а мы уже примерно 4% процента тратим на новое оружие, новое вооружение, технику. Развиваются дроны. Закупки, закупки, еще раз закупки. Новое правительство намеревалось посмотреть, все ли нужно, все ли нормы соблюдаются. Но не думаю, что будут большие изменения.

С другой стороны, в Польше нет всеобщей мобилизации, служба была, скорее, проблемой, чем возможностью сделать престижную карьеру. Предыдущая власть старалась показать, что служба в армии – престижно, но добровольцев нашлось не так уж и много. Есть проблема с тем, чтобы повысить число военнослужащих.

Мы - часть НАТО и нам не нужна большая армия, нам надо продержаться, пока союзники не подтянутся. Но эта концепция просуществует до выборов в США. Победа Трампа может поставить вопрос о существовании НАТО, о том, не придется ли нам самим защищаться.

И есть понимание, что может быть гибридная война?

Да, эксперты, прежде всего, беспокоятся о гибридной войне. Понятно, что может быть под угрозой энергетическая инфраструктура. Идет речь об обеспечении поставок газа и нефти морем. Польский флот был не настолько сильным, чтоб защищать эти поставки. Есть понимание важности кибербезопасности. Важно, что многие вопросы разрабатываются, в сотрудничестве не только с НАТО, но и с Украиной. Все в восторге о того, как вы справляетесь с кибератаками.

Влад Абрамов

Влад Абрамов