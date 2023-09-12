На глубине более 1 тысячи метров у Дики началось желудочно-кишечное кровотечение, которое сделало задачу подняться на поверхность крайне сложной.

Изучение пещер - дело не менее опасное, чем увлекательное. В этом убедился 40-летний американский спелеолог Марк Дики, который на более чем неделю застрял в пещере в Турции. 12 сентября его вытащили из пещеры живым - после беспрецедентной спасательной операции, пишет The Washington Post.

Дики - опытный спелеолог, который 10 лет работал в США инструктором комиссии по спасению в пещерах. Он участвовал в ряде спасательных операций и экспедиций. Но во время спуска в турецкую пещеру Морка глубиной 1280 метров произошла чрезвычайная ситуация - у Дики началось желудочно-кишечное кровотечение - которая поставила жизнь специалиста под угрозу.

Это произошло, когда он находился на глубине 1120 метров под поверхностью. Из-за болезни Дики не смог подняться самостоятельно. 2 сентября коллеги Дики известили местных спасателей об инциденте. Те передали информацию Европейской ассоциации спасения из пещер 2 сентября. Тогда началась крупная международная спасательная операция с привлечением более 160 специалистов из Болгарии, Хорватии, Венгрии, Италии, Польши, Турции и Соединенных Штатов Америки.

Видео дня

На глубине около 1 тысячи метров Дики попал в лагерь под землей, где врачи сделали ему переливание крови. Подъем сюда занял у опытного спелеолога около 15 часов.

После этого начался подъем на поверхность. Дики удалось поднять на поверхность за 57 часов. Около 00:37 во вторник Марка вывели из пещеры, через час вертолет забрал его в госпиталь.

"Это произошло впервые. ... Странно снова оказаться над землей. Я был под землей намного дольше, чем ожидалось", – сказал спасенный мужчина журналистам и друзьям, встретившим его на поверхности. Он согласился со спасателями, которые говорили, что этот спуск должен быть его последним.

Сейчас мужчина восстанавливается в больнице. В соцсетях он рассказал о своем спасении и поблагодарил всех причастных.

"Я вышел из пещеры и нахожусь в отделении интенсивной терапии. Это был ужасный опыт, я был ближе всего к смерти чем когда-либо. Я искренне ценю всех людей, которые участвовали как в спасении моей жизни, так и в том, что помогли мне выбраться из такой глубины", – написал он.

Невероятные истории спасения

Американский турист упал в кратер Везувия, пытаясь достать свой телефон, который упал при попытке сделать селфи. Гиды Везувия под наблюдением спасательного вертолета спускались в кратер, чтобы достать туриста.

А в Турции отдыхающие спаслись от акулы с помощью швабры.

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