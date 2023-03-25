Президента Франции раскритиковали противники пенсионной реформы.

Президент Франции Эммануэль Макрон попал в немилость противников пенсионной реформы, которая привела к массовым протестам. Во время интервью он "незаметно" снял часы.

Глава французского государства обсуждал легитимность профсоюзов, когда опустил руки под стол, после чего с его запястья исчезли часы.

Пользователи предположили, что у Макрона аксессуар от компании Bell and Rose, которая сотрудничает со многими учреждениями, в том числе армию и GSPR, которая занимается вопросом безопасности президента. На официальном сайте стоимость таких часов, но без герба Франции, составляет 2 400 долларов.

В то же время издание L'independant сообщило, что президент Франции носит эти часы больше шести месяцев.

"Президент снимает часы не для того, чтобы спрятать их, а потому, что он только что постучал ими об стол. Шум четко слышен только за несколько секунд до начала видео, распространенное в социальных сетях", - объяснили в Елисейском дворце.

Массовые протесты во Франции - что известно

10 января 2023 года премьер-министр Франции Элизабет Борн анонсировала повышение пенсионного возраста в стране до 2030 года, в результате чего на пенсию французы будут выходить в 64 лет.

Такое решение властей вызвали уличные протесты и беспорядками среди транспортников и персонала нефтеперерабатывающих заводов.

17 марта около 7 тысяч человек устроили в центре Парижа спонтанную акцию против пенсионной реформы. В свою очередь полиция применила слезоточивый газ против агрессивно настроенных митингующих.

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