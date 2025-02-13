После очередной атаки в стране закрывают российский культурный центр.

Главе российской дипломатической миссии в Кишиневе показали обломки дронов-камикадзе, которые разбились на территории Молдовы во время атаки на Украину.

Министерство иностранных дел страны срочно вызвало его, чтобы выразить протест против нарушений воздушного пространства Молдовы. В заявлении говорится о нарушении национального суверенитета и еще одном недружественном жесте со стороны Российской Федерации.

После этого министерство решило разорвать молдавско-российское межправительственное Соглашение о создании и деятельности культурных центров, заключенное еще в 1998 году. Это означает прекращение работы Российского культурного центра в Молдове:

"Министерство иностранных дел вновь призвало российские власти немедленно прекратить эти вторжения и строго уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Республики Молдова".

Дроны в Молдове

Как известно, за время полномасштабной войны неоднократно сообщалось о пролете дронов или падении обломков на территории Молдовы. Это всегда происходило во время атак России на Украину.

Во время последнего ночного налета в полиции Молдовы сообщили, что их воздушное пространство нарушили по меньшей мере два российских БПЛА. Один из них взорвался в поле между городом Чадыр-Лунга и поселком Валя-Пержей.

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