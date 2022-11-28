1 декабря должна состояться совместная пресс-конференция президентов.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Соединенные Штаты Америки обсудит с президентом Джо Байденом войну в Украине.

По словам французского чиновника, Макрон должен прибыть в Вашингтон во вторник вечером, пишет CNN. В среду он проведет ряд рабочих заседаний, посвященных космосу, климату и ядерной энергии.

Политические обсуждения начнутся в Белом доме в четверг утром. После этого должна состояться пресс-конференция Макрона и Байдена.

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Чиновник отметил, что визит Макрона в США приходится на момент войны в Украине, когда "важно подтвердить невероятно тесное сотрудничество, которое у нас было с самого начала этой войны, жестокого вторжения России, и даже раньше, во время подготовки к такому сценарию".

"Мы хотим адаптировать нашу поддержку Украины в этот момент, и Франция организуется вместе с Украиной", - добавил он, заявив, что это важный момент для подтверждения, адаптации и увеличения поддержки Украины.

Позиция Франции в войне

В мае президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Макрон предлагал ему пойти на уступки России в вопросе суверенитета страны.

Французского президента неоднократно критиковали за звонки президенту РФ Владимиру Путину. Тот отвечал, что хочет помочь в продвижении мирных переговоров.

В начале ноября Макрон заявил, что сторонам придется вернуться к переговорам, однако время и условия должна будет диктовать Украина.

Как сообщал УНИАН, ранее Франция передала Украине 100 генераторов большой мощности.

Также недавно стало известно, что Украина получила от Франции зенитные ракетные комплексы Crotale для защиты неба. Министр обороны страны пообещал, что Франция продолжить поддерживать украинскую армию.

Также страна обещала передать для Вооруженных сил Украины еще шесть самоходных артиллерийских установок Caesar.

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