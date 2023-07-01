Лукашенко считает, что тему присутствия "вагнеровцев" в Беларуси "раздули и раздувают" извне.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко рассказал, что ему поступил "вал звонков" после сообщений о нахождении в Беларуси бойцов ЧВК "Вагнер".

"И как только пошел шумок, что вот они тут, в Беларуси, слушайте, - вал звонков от тех, кто нас не признает. Диктатору начали звонить в Беларусь: "Это плохая вещь, это плохой сигнал!" А почему плохой? Почему для французов плохой? Потому что эти вагнеровцы в Африке, знаете, в каких странах, колошматили этих французов, что только пыль летела. Конечно, им это не нравится", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Он считает, что тему присутствия вагнеровцев в республике "раздули и раздувают" извне.

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"Сейчас раздули и раздувают эту проблему ЧВК "Вагнер" - частной военизированной компании "Вагнер". Да успокойтесь. Если бы можно было их пригласить сюда в Беларуси (за их счет), это для нашей армии благо. Это самые подготовленные люди. Говорят: "Там зэки". Послушайте, все военнослужащие, которые там были, осужденные, они уже погибли, к сожалению. И еще один нюанс, который они (наши оппоненты на Западе) не хотят объяснять: осужденные освобождались из мест лишения свободы в России только для российского фронта. Ни один человек за границу не выезжает. Так кто же они, эти вагнеровцы? Я их знаю давно. С тех пор, помните, как мы "33 богатыря", по-моему, в 2020 году задерживали здесь под Минском. И они с тех пор, мы их с богом отпустили, благодарны нам. И за Батьку всегда ставят свечку в церкви. Они нам не страшны", - добавил Лукашенко.

Перемещение бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко остался доволен переговорами с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным во время его мятежа в России. Однако он не понимает последствий передислокации "вагнеровцев" на территорию Беларуси.

На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11 и 12 июля, повестка чиновников, вероятно, коснется неожиданной для Запада передислокацией наемников ЧВК "Вагнер" в Беларусь.

Военный эксперт Михаил Самусь предполагает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может использовать наемников ЧВК "Вагнер" для своих проектов в Африке. Однако для Украины они не будут представлять угрозы.