Страна возглавляет Коалицию дронов.

Латвия подготовила для отправки в Украину новую партию беспилотных летательных аппаратов различного типа.

Об этом в микроблоге X сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс. Он отметил, что в следующем году Латвия, которая вместе с Великобританией возглавляет коалицию беспилотников для Украины, выделит на закупку БПЛА еще 20 миллионов евро:

"Вместе с латвийскими производителями беспилотников мы продолжаем поддерживать Украину. Подготовлена последняя партия, которая состоит из более 1 000 боевых дронов различных типов".

Коалиция дронов

Напомним, в начале этого года Латвия инициировала создание Коалиции, которая будет заниматься производством и поставкой беспилотников украинской армии.

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Сейчас в Коалицию входят еще 15 стран: Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Украина, Германия и Швеция.

Недавно в министерстве обороны Великобритании сообщили, что с начала следующего года начнут передавать Украине десятки тысяч БПЛА.

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