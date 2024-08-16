Поддержку Путину высказал только сирийский диктатор, обязанный Кремлю не только властью, но и жизнью.

Только одна дружественная России страна публично осудила операцию ВСУ в Курской области. Все остальные проигнорировали это событие или ограничились нейтральными высказываниями. На это обратило внимание издание The Moscow Times.

Отмечается, что за 11 дней, прошедших с начала операции ВСУ, только Сирия осудила "агрессию", устроенную при "коллективной поддержке Запада". Однако, как подчеркивают в издании, сирийский диктатор Башар Асад лично обязан Путину не только сохранением власти, но, возможно, и жизнью, поскольку без российского вмешательства он бы проиграл гражданскую войну.

Главная надежда Кремля – Китай, с которым у России "безграничное партнерство" – впервые прокомментировал украинскую операцию только 12 августа. При этом все ограничилось формулировкой, что в Пекине "обратили внимание на сложившуюся ситуацию".

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Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая была задумана как российский аналог НАТО, тоже воздержалась от жестких заявлений.

"Переход военного конфликта в зону ответственности ОДКБ – это новый этап эскалации. Наша аналитическая служба работает в круглосуточном режиме. Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем действовать в соответствии с Уставом Организации", – говорится в ответе организации на запрос журналистов.

При этом в ОДКБ пообещали, что "реализуют все необходимые процедуры", если Россия попросит о военной помощи.

Для справки. Помимо РФ, в ОДКБ входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Формально членом организации также является Армения, но она заморозила свое участие после проигранной войны в Карабахе.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, решительный прорыв ВСУ в Курскую область развеял опасения западных партнеров Киева о том, что Украина находится на грани поражения. Также операция поставила под сомнение целесообразность сохранения ограничений на применение западного оружия.

Кроме того, мы рассказывали, что отсутствие значительного сопротивления украинским войскам в Курской области может свидетельствовать о том, что российские элиты сигнализируют Путину о завершении войны.

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