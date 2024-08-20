В МИД РФ пригрозили всем иностранцам, которые, по их мнению, участвуют в боевых действиях в Курской области.

Министерство иностранных дел России вызвало к себе временную поверенную в делах США Стефани Холмс и заявило ей об участии "американской частной военной компании" в боях в Курской области. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Там отметили, что выразили протест Холмс "в связи с провокационными действиями американских репортеров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима".

Кроме того, МИДу не понравились якобы "свидетельства участия американской ЧВК на стороне ВСУ во время их вторжения на территорию Российской Федерации".

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"В отношении причастных к этим преступлениям американских граждан, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, компетентными ведомствами будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности. Кроме того, четко дано понять, что все иностранные "специалисты" и наемники, которые нелегально пересекают границу нашей страны, автоматически становятся законной военной целью для Вооруженных Сил Российской Федерации", - добавили в сообщении.

Известно, что российские СМИ активно распространяли утверждение о том, что на территории Курской области присутствуют сотрудники американской частной военной компании Forward Observation Group. В частности российские пропагандисты ссылались на пост компании в Instagram, который был опубликован четыре дня назад.

Курская область - последние новости

Ранее военный обозреватель Денис Попович рассказал о преимуществах, которые даст операция в Курской области, для переговоров с Россией. По его словам, Курская операция может расширяться за счет взятия под контроль ВСУ новых российских населенных пунктов.

В свою очередь народный депутат Роман Костенко заявил, что сейчас эвакуации граждан РФ из Курской области в Украину не происходит. По его словам, жители населенных пунктов, где нет активных боевых действий, остаются на местах.

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