По словам депутата, сейчас людям в Курской области, которые находятся на территории, где не ведутся боевые действия, безопасно находиться.

Сейчас эвакуации граждан РФ из Курской области в Украину не происходит, жители населенных пунктов, где нет активных боевых действий, остаются на местах. Об этом рассказал нардеп от "Голоса" Роман Костенко в эфире "Радио Свобода".

"Если бы, видимо, уже происходила какая-то эвакуация, я бы об этом знал. Но сейчас никакой эвакуации не происходит. То, что я знаю - люди там живут и те города, населенные пункты, которые оказались в тылу украинских войск, там в принципе боевых действий нет, там люди просто продолжают жить, там создана наша комендатура под руководством генерала Эдуарда Москалева, они там удерживают порядок и обеспечивают жизнедеятельность потому, что согласно Женевским конвенциям, оккупированные территории, государство, которое их оккупирует, должно отвечать за все то, что там происходит. Вот мы оккупировали эти территории и теперь наша задача отвечать за местное население, которое там есть", - объяснил политик, который 12 августа сообщил, что едет в командировку в Россию.

По его словам, относительно того, перемещаются ли люди где-то, возможно, и есть какие-то передвижения, где они выезжают без помощи Украины.

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"Но скажем так, чтобы массово было организовано, я не слышал", - заверил Костенко.

Когда у нардепа спросили о том, пропускает ли сторона РФ россиян, которые хотят выехать из неподконтрольной России части Курской области на территорию, которую контролирует страна-агрессор, он ответил, что местные жители сейчас имеют такую возможность.

"Там есть возможность у гражданских проезжать. Там не сплошная линия фронта. Поэтому есть возможность, а уж пропускают ли россияне, это уже россияне могут, как пропускать, так и уничтожать еще на подходе. Поэтому это уже сейчас сложно проконтролировать, потому что идут боевые действия, и там, где идут столкновения - там точно не ездят гражданские; там, где нет (боевых действий - ред.) и есть какие-то полевые дороги - там проконтролировать достаточно сложно", - отметил Костенко.

Он подчеркнул, что на территории Курской области, которую сейчас контролируют украинские военные и где не ведутся боевые действия, находиться мирному населению безопасно, ведь угрозы для граждан РФ и необходимости выезжать нет.

"Для россиян, которые находятся на оккупированной территории, я не видел угрозы, чтобы они должны были там выезжать куда-то, бросать свои дома, что там над ними кто-то издевается. Возможно, только они понимают, что если Россия там в перспективе подтянет свои войска, или они просто возьмут авиацию, и они видели то, что Россия делает с захваченными территориями, с нашими городами, что она их просто стирает с земли, то, возможно, эта угроза, и они больше ее будут чувствовать именно от Российской Федерации, а не от Украины", - подчеркнул нардеп.

Боевые действия в Курской области - последние новости

Как писал УНИАН, в Курской области украинский самолет нанес удары по вражескому подземному пункту управления.

"Авиация Воздушных сил ежедневно наносит удары по объектам противника на Курском направлении. На видео - украинский истребитель денацифицирует подземный вражеский пункт управления управляемой авиабомбой AASM Hammer. Спасибо за работу!", - сообщил генерал-лейтенант Николай Олещук.

В то же время аналитик Bild Юлиан Рёпке сообщил, что ВСУ вскоре закроют в "котле" на реке Сейм до 3 тысяч российских солдат.

"Накануне ВСУ захватили там села Снагость и Апанасовка, и до реки Сейм и закрытия "котла" им осталось 5 км. При этом, по украинским данным, внутри котла остаются от 2 до 3 тысяч российских солдат", - отметили в издании.

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