По словам немецкого министра, переданное вооружение будет использоваться в интересах украинской оборонной кампании.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер прокомментировал сообщения о том, что украинские военные используют немецкое оружие во время операции в Курской области. Об этом он сказал в интервью SRF.

По его словам, все немецкое оружие передавалось под ответственность Украины.

"Оружие передано под ответственность Украины, которая защищается от агрессора и реализует свое право на самооборону", - объяснил Линднер. Видео дня

Министр отметил, что вооружение будет использоваться в интересах украинской оборонной кампании.

По информации издания Bild, на одном из видео из Курской области был замечен инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1 с символикой ВСУ, поэтому было высказано предположение, что во время операции Украина использует эти несколько машин.

Германия и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, со следующего года Германия сократит объемы военной помощи Украине вдвое, а с 2027 - в десять раз. В частности, правительство Германии ввело жесткие меры бюджетной экономии. Таким образом за текущий год Германия потратит на помощь Украине 7,48 или 8 миллиардов евро (в зависимости от метода подсчета).

В то же время представитель Министерства обороны ФРГ Арно Коллац заявил, что предоставленное Германией оружие становится собственностью Украины с момента передачи украинской стороне, поэтому оно может использоваться так, как посчитает нужным Киев. Так он прокомментировал переданное оружие от страны на фоне боев в Курской области.

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