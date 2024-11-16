По словам Романа Старовойта, солдаты РФ отправляют награбленное через службы доставки в свои дома.

В селах Глушковского района Курской области (Российская Федерация) фиксируются факты мародерства среди российских военных. Это признал министр транспорта РФ и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт, сообщает Telegram-канал "Курск сейчас".

По его словам, солдаты РФ отправляют награбленное через службы доставки в свои дома.

При этом, по словам чиновника, властями фиксируются факты мародерства как среди гражданских лиц, так и среди военных.

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Мародерство на Курщине

Как сообщал УНИАН, жители Курской области жалуются на мародерство российских солдат. При этом многие пострадавшие боятся рассказывать о том, что подверглись нападению мародеров.

В частности, жители поселка Коренево заявляют, что солдаты занимаются воровством в домах, магазинах, автозаправках и других объектах поселка, в котором ни одного дня не находились ВСУ.

Также мы писали, что в Курской области в ограблении магазина участвовал кадыровец. В соцсетях он подписался как Юсуф Абдулвадудов. На одном из фото он позировал в футболке с надписью "Полк им. Ахмата Кадырова".

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