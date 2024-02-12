По словам Радослава Сикорского, Путин знает, что увеличивает свои шансы на успех, если он отделит Украину от остальной Европы.

Президент России Владимир Путин знает, что увеличивает свои шансы на успех, если он отделит Украину от остальной Европы. Об этом после встречи министров иностранных дел Польши, Германии и Франции в формате Веймарского треугольника в Париже заявил глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский, сообщает PolskieRadio24.

По его словам, это произойдет, если Путин "разорвет Европейский Союз, если он отделит Европу от Соединенных Штатов".

По убеждению Сикорского, у Путина это не получится, при этом "необходимо полностью выполнять санкции, введенные против России, и противостоять российским дезинформационным кампаниям и кибератакам".

Видео дня

"Они пробовали в Великобритании перед Brexit, они пробовали в Соединенных Штатах на разных выборах, они пробовали в наших различных избирательных кампаниях. В этом году у нас ряд избирательных кампаний. Мы должны усилить бдительность и усилить сотрудничество, чтобы такие методы больше не были успешными. ... Кровавый диктатор в Москве знает, что он увеличивает свои шансы на успех, если он отделит Украину от остальной Европы, если он развалит Европейский Союз, если он отделит Европу от Соединенных Штатов. Ему это не удастся, и Веймарский треугольник будет очень эффективным инструментом для предотвращения этого", - отметил Сикорский.

Отношения Польши с РФ - последние новости

На днях министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что если Россия одержит победу в Украине, то президент РФ Путин сравняет Украину с землей.

Ранее Польша ответила на обвинения Путина о том, что поляки в 1939 году "заставили" Адольфа Гитлера начать Вторую мировую войну.

Вас также могут заинтересовать новости: